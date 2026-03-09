蔵王産業 [東証Ｓ] が3月9日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の100円→105円(前期は100円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2026年４月をもちまして創立70周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、お客様、お取引様など多くの方々の温かいご支援の賜物によるものと心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様への感謝の意を