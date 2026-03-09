9日15時現在の日経平均株価は前週末比2906.47円（-5.23％）安の5万2714.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は141、値下がりは1429、変わらずは20と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は740.71円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が308.85円、東エレク が271.75円、ファストリ が162.85円、フジクラ が90.08円と続いている。 プラス寄与度トップはＫＤＤＩ で、日