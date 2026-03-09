新潟市に県内初となる不整脈専門の病院が開院します。 新潟市東区松崎に開院する「東京ハートリズムクリニック新潟」最新の医療機器を揃え3人の専門医が常駐し外来診療の他入院や手術にも対応します。 新潟県は循環器系の専門医の数が人口10万人あたり6．7人と全国で最も少なく課題となっています。 ◆東京ハートリズムクリニック新潟桑原大志理事長 「敷居をとにかく低くする。誰でも来られる。地域に根差し