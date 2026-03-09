糸魚川市内で採取され、国内で初めて確認された青色の岩石ラピスラズリの展示が市内で始まりました。 糸魚川市内で発見された青色の岩石、ラピスラズリ。主にエジプトやギリシャなどの遺跡から出土されている国際的に有名な宝石で、これまで国内の産出は確認されていませんでした。 約10年前、地元の愛好家によって姫川の支流で採取されたもので、地元の物産店が引き取っていました。専門家が成分を分析した結果、ラピスラズ