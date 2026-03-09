去年１０月、兵庫県尼崎市の住宅で８３歳の男性が首を包丁で切り付けられ殺害された事件で、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕され、その後、殺人容疑で送検された近くに住む２４歳の無職の女性について、神戸地検尼崎支部は今月６日付で不起訴処分としました。警察によりますと、事件発生当時、男性と女性の間にトラブルなどの相談はなく、男性の妻は女性について「顔見知り程度だった」と話しているということです。神戸地検尼