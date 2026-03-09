9日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、5月2日（土）にファン感謝会を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのは岡山県赤磐市にある山陽ふれあい公園総合体育館で、当日は選手との交流イベントや参加型企画などさまざまなイベントを実施予定としている。 実施概要など、当日の詳細については決まり次第改めて案内が行われるとのこと。シーズンが終了