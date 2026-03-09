熊本市は、今後10年の財政の中期見通しを発表し、道路建設や公共施設の長寿命化などの経費が増加したことで、市の将来負担が増すものの、「深刻な影響はない」との見解を示しました。熊本市が「財政の中期見通し」で示した「将来負担比率」とは、将来的な負担が標準財政規模に対してどの程度あるかを示すものです。来年度(2027年度)以降、増加し、ピークとなる2034年度に141.5パーセントになり、1年前の試算から5.9ポ