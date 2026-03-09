厚生労働省は9日、40歳以上の人が払う介護保険料のうち、40〜64歳が2026年度に負担するのは平均で1人当たり月6360円になるとの推計を公表した。企業や公費の負担分を含む。25年度から158円増え、過去最高を更新した。高齢化による介護サービスの利用増などが影響した。介護保険制度が始まった00年度（月2075円）の3倍以上になっている。健康保険組合などに入る会社員の保険料は原則として労使で折半し、給与水準が高い人ほど負