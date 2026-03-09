SBJ銀行は3月2日より、個人を対象とした「新生活応援円定期預金キャンペーン2026」を開始した。新生活応援円定期預金キャンペーン2026【図表をみる】定期預金の金利ランキング同キャンペーンは、日本国内居住の個人を対象に実施するもので、対象商品は「スーパー・大口定期預金(インターネット専用を含む)」。キャンペーン期間中、対象商品を作成すると優遇金利が適用される。優遇金利は6カ月ものが年1.10%(税引後 年0.876%)。キャ