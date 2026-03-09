大谷のフリー打撃に感激…SNSで明かした観戦の舞台裏野球日本代表「侍ジャパン」としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している大谷翔平投手（ドジャース）の打撃練習を間近で見学する世界的スターが話題となっている。大谷の力強い打球にフォロワー1150万人の“超大物”が大興奮。その様子がSNSで公開され、注目を集めている。世界的な音楽プロデューサーでDJのスティーブ・アオキ氏が8日、自身のインスタグ