女優の故・神田沙也加さんの元夫で俳優の村田充さんが2026年3月8日にXを更新。具体的な出来事については触れなかったものの、怒りをつづった。「胸が締め付けられる」「許せない」村田さんは8日、「シンプルにはらわた煮えくり返っているけれど、舞台の台本が届いたので没頭できています」とポストした。なお、7日に生前の神田さんと交際していた元俳優の前山剛久さんが、現在勤務しているメンズラウンジの代表・YUKIYA氏のYouTube