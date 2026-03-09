香川労働局が入る高松サンポート合同庁舎 2025年8月、高松市香南町でフォークリフトが転倒し、運転していたミャンマー国籍の技能実習生（27）が下敷きになって死亡した労災事故で、高松労働基準監督署は26年3月5日付で雇用主の畜産業の男性（78）が資格を持たない労働者にフォークリフトを運転させていた疑いで高松地方検察庁に書類送検しました。 労働基準監督署によると、畜産業の男性は2025年8