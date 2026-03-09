bilibili発の人気アニメを実写化する、佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）と本郷奏多のダブル主演する4月11日スタートのドラマ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／毎週土曜23時40分）の追加キャストとして、風間俊介、林芽亜里の出演が発表された【写真】林芽亜里は、佐藤大樹＆本郷奏多演じるバディを支える高校生役！本作は、“写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが、後悔を抱えた依頼人の人生と向き合っ