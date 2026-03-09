女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１０日に、第１１２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）と勘太と家族になるために、ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決める。２人が籍を入れるためには松江市役所での手続きが必要。トキとヘブンは、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）を連