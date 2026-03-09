エストニア・タリンで行われたフィギュアスケート世界ジュニア選手権の女子シングルで、銅メダルを獲得した岡万佑子（１６）＝木下アカデミー＝が９日、帰国した。関西空港で取材に応じ「フリーのジャンプで失敗してしまったけど、最終結果で３位だったのでとてもうれしい。この１年で成長できたかなと思う」と今季を振り返った。同大会で史上初の４連覇を達成した島田麻央（１７）＝木下グループ＝は同門の１学年先輩。「大舞