俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が、10日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 謎多き重大事件2時間スペシャル』（後9：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】超豪華！隣に座って笑い合う山崎賢人&眞栄田郷敦スタジオでは、ゲストの“仰天トーク”を届ける。山崎は海外へ向かう飛行機で「携帯をいすのすき間に落としちゃって、どう頑張っても取れなくて」とピンチに。CAが捜してくれるも在りかが分からず、その