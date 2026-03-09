中東情勢の緊迫化を受け、原油の高騰が懸念される中、高市総理はガソリンや軽油、電気・ガス料金の対策について「先週前半から検討に入っている。遅過ぎることなく対策を打つ」と話しました。9日、衆議院・予算委員会で中道改革連合の赤羽一嘉副代表の質問に答えました。