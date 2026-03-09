俳優の岡田准一（45）が9日、都内でアウトドアブランド「マムート」の「DOITANYWAY.」キャンペーン開催記念イベントに出席した。ブランドの新シーズンテーマは「DOITANYWAY.−好きな道を生きる。」。現在岡田は俳優のほか、「AISTON」の社長など多岐にわたり活躍。「自分自身も好きに生きるというか、枠を広げて好きに生きていた結果、今凄くいろんなことをやらせていただいたり、肩書きが増えたりした。とても共感で