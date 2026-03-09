富山市八町で７日朝に発生し親子２人が死亡した事故で、富山中央署は８日、乗用車を運転していた舟橋村舟橋、会社員杉林凌容疑者（２６）を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）容疑で逮捕した。発表によると、杉林容疑者の乗用車は７日午前５時半頃、同市八町の国道８号の交差点に、赤信号を無視し法定速度を超えて進入。軽乗用車に衝突し、運転していた同市布目、会社員女性（３８）と同乗していた中学生の息子（１