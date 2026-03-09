ダイショーは2026年春夏の食品（グロサリー）売場向け新製品・リニューアル製品を3月1日から発売した。オイルベース調味料「つけ旨オイル」や汎用ソース「BBQソース」を投入。麺用調味料やサラダドレッシングのラインアップも拡充した。同社は、漬け込むだけで、いろいろなメニューに使え、肉がジューシーになる調味料「つけ旨オイル」を開発し、「焦がし醤油」と「うま塩味」を発売した。ベースは味付けできるオイルソース