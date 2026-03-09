J-オイルミルズは4月1日納品分から、油脂製品の価格改定を実施する。食用油のコスト環境が悪化しているなか、昨年来、油脂製品の価格改定に努めてきたが、「コスト上昇分を十分に反映した価格水準には至っていない」ことから、未達分について4月からあらためて価格改定を実施する。改定額は家庭用油脂製品9〜14％、業務用油脂および加工用油脂製品7〜11％。なお、中東情勢の悪化で世界的な商品市況は不安定な状況が見込まれ