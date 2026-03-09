CONVERSE（コンバース）のスケートライン「CONVERSE SKATEBOARDING」より、東京ストリートを中心に活動するクリエイティブなスケートクルー・Heel Collective（ヒールコレクティブ）とのコラボレーションモデル「ONE STAR SK / HEEL COLLECTIVE（ワンスター SK / ヒールコレクティブ）」が登場。2026年3月17日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い店舗にて順次発売される。Heel Collectiveは、2018年に東京で結成さ