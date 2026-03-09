きのう午後、山形天童市の遊戯施設の駐車場で１０代男性の顔を殴ったとして、１８歳の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】駐車場で10代男性の顔を殴る自称・アルバイト従業員の男(18)を逮捕（山形・天童市） 傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市に住む、自称・アルバイト従業員の男（１８）です。 警察によりますと、男は、きのうの午後３時５０分ごろ、天童市の遊戯施設の駐車場で、天童市に住む１０代男性の顔