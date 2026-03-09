お笑いコンビ、ガリットチュウの熊谷茶（48）が9日、Xを更新。芸名を「熊谷茶ロット」に改名したことを報告した。熊谷は「私、ガリットチュウ『熊谷茶』は『熊谷茶ロット』に改名致しました」と報告。「今まで映画、ゲーム、筋トレなどやってきましたが、タロットカードを勉強致します」と今後の活動について説明し、「今後とも変わらずご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。相方の福島善成も自身のインスタグ