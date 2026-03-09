Netflix（ネットフリックス）ドラマ「マンスリー彼氏」が公開され、世界中から主演のBLACKPINK・JISOO（ジス、31）への高評が続いた。米誌タイムは6日、「関心がそのまま価値になる時代の中で、そして絶えず多くの要求を受ける現実の中で、女性たちがくだす選択がどのような感情と結果を生むのかに注目している。これまで演じたキャラクターの中でJISOOに最も似合う役で、女性中心のロマンスジャンルの魅力を示したマンスリー彼氏