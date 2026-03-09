タレントの稲村亜美が、侍ジャパンのＷＢＣオーストラリア戦を東京ドームで観戦した様子を公開した。稲村は９日までに自身のインスタグラムを更新。「ＷＢＣオーストラリア戦吉田正尚選手のツーランで球場の雰囲気が一変しましたかっこよすぎ、、、！！！」と、現地観戦した感想をつづった。また、ユニフォーム姿で“ともに世界一へ。”と書かれたタオルを掲げるショットを添え、「無事に一位通過で予選突破マイアミで