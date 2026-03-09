20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンドは現地8日、各プールで試合が行われました。1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出します。プールAはキューバがコロンビアに勝利し2連勝。アリエル・マルティネス選手(日本ハム)が初回に逆転3ランを放ち、9回はライデル・マルティネス投手(巨人)が2奪三振で締めくくるなど、NPB勢が活躍しました。もう1試合