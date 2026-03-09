俳優竹内涼真（32）が9日、都内の教会で、主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」（4月4日開幕、東京建物Brillia HALLなど）の制作発表記者会見に登場した。21年の「17 AGAIN」以来、約5年ぶりのミュージカル主演となる。冒頭、ホリプロ菅井敦社長は「竹内涼真の次回作は何がいいかと知恵を絞って巡り合った作品。本人にとっても大きな挑戦になる。今までにない素晴らしいミュージカルをお届けできると確信しております」とあいさつし