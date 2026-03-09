【モデルプレス＝2026/03/09】セブン-イレブンでは、新たに「だし薫る和風チキン（国産鶏肉使用）」を3月10日（火）より、全国のセブン‐イレブン店舗にて数量限定で発売する。ご飯やおにぎりに合う「おかず」としての存在感を追求した揚げ物惣だ。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆軽やかなサク衣仕上げ「だし薫る和風チキン」 「だし薫る和風チキン」は、和食の代名詞である天ぷらの衣から着想を得