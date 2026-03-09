３日、新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州マナス県旱卡子灘カザフ族郷で飼育される子羊。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）【新華社ウルムチ3月9日】春になり気温が徐々に上昇する中、中国新疆ウイグル自治区の農牧地域では春の繁殖最盛期を逃すまいと、子羊の出産と飼育作業を計画的に進めている。昌吉回族自治州瑪納斯（マナス）県では暖かい畜舎の中で、元気でかわいい子羊が次々と誕生している。地元の繁殖用の母羊18万頭