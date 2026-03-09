他国の基地などを攻撃する「反撃能力」を持つ長射程ミサイルの国内で初めての配備に向け、9日未明、発射装置などが熊本市の健軍駐屯地に搬入されました。健軍駐屯地に配備されるのは、射程およそ1000キロの国産ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」です。9日未明、発射装置とみられる複数の装置が駐屯地内に運び込まれる様子を確認できました。駐屯地の周辺では、長射程ミサイルの配備に反対する市民団体や近隣の住民などピーク