俳優の竹内涼真が９日、都内で主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」（４月４日〜２４日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬほか）の製作発表記者会見に登壇した。竹内の主演ミュージカルは５年ぶり２度目。この日は銀色のド派手なスーツ姿で登場すると、出演者とともに作中の３曲を披露し、圧巻の美声を響かせた。「すごくいいチームワークで届けることができたんじゃないかな」と自信を見せ、「作品を成功させるために、みんな