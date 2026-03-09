「いすバス」のバトルを熱くした!!プロダンスのdip BATTLESが8日、東京・青海のTOYOTAアリーナ東京で行われた天皇杯第51回日本車いすバスケットボール選手権大会に登場した。今季25−26SEASONからD.LEAGUEの本拠地となった同アリーナで行われた同大会を盛り上げようと、Coyuki、賢親、LIL'BEAN、SEIYA、HOKUTO、UMI、SHO、KiLaRiの8人が決勝戦前にライブパフォーマンスを行った。マイクを握ったSHOは「集中して相手としのぎを削る