中国が独自開発した次世代深海多機能海洋作業船が中国東部の江蘇省啓東で進水し、全面的な調整段階に入りました。今回進水した作業船は、中国が深海開発のニーズに応じて独自開発したハイエンド海洋工事装備です。二重構造と流線型のデザインを採用し、全長126メートル、幅28メートルで、400トン級近海クレーンを搭載しており、3000トン級ケーブルリール、水中ロボット、水中掘削機などの先進設備も装備する予定です。最大作業水深