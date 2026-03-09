トヨタ新型「C-HR」！トヨタのカナダ法人は2026年2月18日、カナダ国際オートショーで初公開したフル電動SUV「C-HR」の価格を発表しました。C-HRは、全長4.3〜4.5ｍ程度のC-SUVセグメントの世界戦略車として2016年にデビューしました。初代は日本でも販売されていましたが、2023年に登場した2代目は海外専売モデルとなっています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「C-HR」です！ 画像で見る！（44枚）2代目は欧州市