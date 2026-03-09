NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で豊臣秀長／小一郎（仲野太賀）の正妻・慶（ちか）を演じる吉岡里帆が、自身のInstagramを更新し、初登場が3月29日放送の第12話であることを報告した。 参考：吉岡里帆×奈緒がW主演、吉野竜平が監督に佐野広実の小説『シャドウワーク』映画化決定 投稿では、大ぶりの眼鏡をかけ黒いジャケットを羽織った私服姿で絵画を眺めるオフショットを掲載。そのほか入り江を見下ろす海景や夕焼け