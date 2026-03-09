福岡東署は9日、福岡市東区内で同日午前9時ごろから午前9時半ごろまでの間、日本郵便や九州郵政を名乗る人物から不審な電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話で「未配達の物がある」などと言われ、住所、氏名を聞き出されたという。