◇第6回WBC1次ラウンドA組パナマ 4―3 カナダ（2026年3月8日サンフアン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドA組のパナマが4―3でカナダを破り、今大会初勝利を挙げて1勝2敗とした。カナダは1勝1敗となった。試合は雨のため約1時間遅れで始まった。開幕2連敗のパナマは1―2で迎えた6回、マリナーズ時代の18年にノーヒットノーランを達成したカナダ3番手左腕のジェームズ・パクストンを2死満塁と攻め、