他国の基地などを攻撃する「反撃能力」を持つ長射程ミサイルの国内で初めての配備に向け、9日未明、発射装置などが熊本市の健軍駐屯地に搬入されました。 藤木紫苑記者リポート「午後10時過ぎの健軍駐屯地前です。長射程ミサイルが搬入されるという一報を受け、賛成派と反対派が門の前に集まり異様な空気となっています。」健軍駐屯地に配備されるのは、射程およそ1000キロの国産ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」