味の素では2026年春、家庭用新製品として11品種、リニューアル品として15品種を販売する｡都内でメディア向けに商品発表会が開催された。味の素が、家庭用新製品11品種、リニューアル品15品種を紹介した○家庭料理を格上げさせる新商品続々「ひき肉が化ける。ハンバーグの素」は、ひき肉に混ぜるだけで肉の食べ応え、ジューシー感、思わずごはんが進む味付けなど、自宅ではなかなか再現できないハンバーグ専門店のような味わいを実