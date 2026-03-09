給与アップ研究所は3月4日、「副業人材の案件獲得に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2月17日〜18日、人事・HR領域で副業に関心があり、本格的に収入を伸ばしたいと考える会社員111名を対象にインターネットで行われた。現在の副業月収現在の副業月収について尋ねたところ、「5万円〜10万円未満」(36.0%)が最多となった一方で、「5万円未満(収入なし含む)」も約4割という結果に。一定の収入は得られているものの、“月5万