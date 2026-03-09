俳優の佐藤健が９日、都内で「綾鷹ＨＩＴＯＩＫＩＳＴＵＤＩＯ」ＰＲイベントに出席した。新ブランドアンバサダーに就任。「日本人の我々に必要不可欠なものだと思うし、長年人々に愛された商品のアンバサダーを務めさせていただくこと、大変うれしく思っています」と喜んだ。撮影は緑の多いセットで行われ「室内だったけど、自然の風を感じるような気持ちいい気分で撮影できた」と振り返った。お茶が飲みたくなる瞬間