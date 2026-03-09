ドル円は高値からやや調整＝東京為替 ドル円はG7の緊急石油備蓄放出協議報道での原油高一服を好感して高値からややドル売り。158.90円を付けた後。158.70円前後での推移となっていたが、158.40円前後まで下げている。 USDJPY 158.41