東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 実質賃金（1月）8:30 結果1.4% 予想0.9%前回-0.1%（前年比） 貿易収支（1月）08:50 結果-6004億円 予想-1兆831億円前回1349億円 【中国】 消費者物価指数（CPI）（2月）10:30 結果1.3% 予想0.9%前回0.2%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（2月）10:30 結果-0.9% 予想-1.1%前回-1.4%（前年比) ※要人発言や