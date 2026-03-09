俳優の佐藤健が9日、都内で行われた『綾鷹 HITOIKI STUDIO』PRイベントに登壇し、新生活のお悩みに回答。自身の性格も明かした。【全身ショット】かっこよすぎる…ダークグレーのスーツで登場した佐藤健イベントでは、CMにちなんで、「HITOIKI STUDIO」風のセットでボードに掲示された20〜30代からの“お便り”についてトーク。「新しいチームへの配属が決まり、わくわくもある一方でなじめるか不安です」という“お便り”には