ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が９日、都内で行われた「ＪＥＲＡ×セ・リーグ『灯セ、みんなで。』プロジェクト」の記者発表会に出席した。会見には、セ・リーグ６球団の監督が集結。「今季の目標」と「ライバル球団」について尋ねられると、「ベイスターズとしては２７年間、リーグ優勝から離れている。もちろん日本一というのは当然目指すところ。それを達成するためにも全球団と戦って倒していかなければいけない」と話し