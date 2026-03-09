８日に放送されたフジテレビ系「Ｍｒ．サンデー」では、ＷＢＣの豪州戦について、映像が使えないことから、フジテレビ内「特設観戦ルーム」から、宮根誠司、宮本和知氏、高津臣吾氏による試合の映像なしの解説を放送するという企画が放送された。今回はＮｅｔｆｌｉｘの有料配信であることから、地上波では試合を放送することができず。そのため、まさに試合が行われている最中の放送となった「Ｍｒ．サンデー」では、試合開始