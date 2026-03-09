◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）町田―江原（2026年3月10日町田GIONスタジアム）ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦は10日に行われ、FC町田ゼルビアはホームに江原（韓国）を迎える。9日には試合会場で公式会見が行われ、黒田剛監督（55）が「ベスト8を懸けての一戦。ホームのアドバンテージを生かして必ず勝利する」と意気込んだ。町田はアウェーだった第1戦をスコアレスドローで終えており