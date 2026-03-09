俳優岡田准一（45）が9日、都内で、アウトドアブランド、マムートの「DO IT ANYWAY．キャンペーン開催記念イベント」に出席した。岡田は昨年、番組ロケで富士山にも登頂した。「ロケなので、しゃべりながら登っていて、けっこうしんどくなった。最後は高山病っぽくなったんですが、ギアが快適だったので大丈夫だった」と同ブランドに助けられたとし、「朝日がすごく良かった。人生で忘れられない景色がありました。一生忘れられな