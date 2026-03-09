JR東日本はきょう、千葉県内を走る久留里線の一部区間の廃線を国土交通省に届け出たと発表しました。JR東日本が路線を廃止するのは、災害で被災した路線を除くと初めてです。JR東日本がきょう、国土交通省に廃線を届け出たのは、千葉県を走るJR久留里線の久留里駅から上総亀山駅までのおよそ9.6キロの区間で、来年4月1日に廃線を予定しているということです。この区間は人口減少や自動車の普及で利用者が大幅に減り、赤字が続いて